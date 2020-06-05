Членов Таганской ОПГ обвинили в убийстве Деда Хасана

Официальный представитель СК России Светлана Петренко уведомила, что членам Таганской преступной группировки в окончательной редакции было предъявлено обвинение в убийстве криминального авторитета Деда Хасана и других преступлениях. Об этом сообщает сайт российского СК.

Согласно данным следствия, данная ОПГ имеет отношение к убийствам, похищениям, вымогательствам и аферам. Разгромить группировку смогли только в январе 2019 года после задержания ее предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и ряда его подчиненных.

По словам Петренко, обвиняемые в разные годы совершили убийства генерального директора ОАО «Роспищепром» Аслана Усояна, который известен как Дед Хасан, а также двух бизнесменов из Москвы и двух членов собственной банды, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в российской столице, серию мошенничеств, фальсификации доказательств в суде. Кроме того, Петренко указала, что они занимались незаконным оборотом и изготовлением оружия и взрывчатых веществ.

В январе 2013 года Дед Хасан был застрелен снайпером на выходе из московского ресторана «Старый фаэтон».

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