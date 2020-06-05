Май 2020 года стал самым теплым за последние 40 лет
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Май 2020 года глобально оказался на 0,63°С теплее среднего показателя, передает Copernicus Climate Change Service (C3S).
«Температуры по Европе довольно существенно отклонялись от среднего показателя за 1981–2010 годы в мае 2020 года», — сообщает служба.
Таким образом май 2020 года стал самым теплым за указанный период.
По данным C3S, в некоторых частях Сибири температура была выше средней вплоть до 10°С.
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