Май 2020 года стал самым теплым за последние 40 лет

Май 2020 года глобально оказался на 0,63°С теплее среднего показателя, передает Copernicus Climate Change Service (C3S).

«Температуры по Европе довольно существенно отклонялись от среднего показателя за 1981–2010 годы в мае 2020 года», — сообщает служба.

Таким образом май 2020 года стал самым теплым за указанный период.

По данным C3S, в некоторых частях Сибири температура была выше средней вплоть до 10°С.

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