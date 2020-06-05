Томский губернатор обвинил некоторых врачей в халатности из-за COVID-19
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обвинил ряд медиков в нарушении требований безопасности в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал Vtomske.ru.
Он сказал, что некоторые специалисты сначала нарушали требования безопасности, а потом заражали в медучреждениях целые отделения.
«Есть много героев, но есть и антигерои, которые привели к тому, что заражались целые коллективы», — произнес он.
Губернатор также добавил, что последние месяцы работы являются для него наиболее тяжелыми за восемь лет на посту главы региона.
Отмечается, что теперь Жвачкин усомнился в целесообразности дополнительных выплат медикам, которые заболели из-за «собственной беспечности». До этого власти региона приняли решение о выплатах врачам страховок.
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