Роскачество признало самым безопасным продуктом в России водку
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Роскачество по итогам собственных исследований наиболее безопасным продуктом в России признало водку, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
По данным пресс-службы, самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. В ТОП-5 безопасных продуктов вошли также сушки, гречневая крупа и сметана.
Наиболее безопасными среди напитков признаны также светлое пиво и томатный сок.
Самыми небезопасными — свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк. После них по опасности следуют сервелат и сухие завтраки.
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