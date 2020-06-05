Роскачество признало самым безопасным продуктом в России водку

Роскачество по итогам собственных исследований наиболее безопасным продуктом в России признало водку, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

По данным пресс-службы, самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. В ТОП-5 безопасных продуктов вошли также сушки, гречневая крупа и сметана.

Наиболее безопасными среди напитков признаны также светлое пиво и томатный сок.

Самыми небезопасными — свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк. После них по опасности следуют сервелат и сухие завтраки.

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