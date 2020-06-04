Лос-Анджелес снимает комендантский час

Лос-Анджелес отменяет комендантский час, введенный из-за беспорядков в США, пишет РИА «Новости» со ссылкой на мэра города Эрика Гарсетти.

«Я снял комендантский час в Лос-Анджелесе», — приводятся слова Гарсетти.

Отмечается, что из-за беспорядков полиция задержала более 2,7 тыс. человек. Это наивысший показатель среди всех американских городов.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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