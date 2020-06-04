Во Внуково надеются возобновить международные рейсы в июле

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев надеется, что международные рейсы возобновятся в июле. Об этом он сказал в онлайн-эфире газеты «Ведомости».

«Вопрос, когда можно будет полететь за границу. Я надеюсь, что уже в июле», — сказал Ванцев.

Он отметил, что объемы пассажиропотока восстановятся не раньше лета 2021 года.

4 апреля Россия остановила международные рейсы из-за коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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