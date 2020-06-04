На Камчатке семья морила голодом младенцев-двойняшек

Два четырехмесячных младенца были госпитализированы в больницу города Вилючинск в Камчатском крае после того, как родители не кормили их в течение нескольких суток. В отношении супругов возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК.

«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)», — говорится в сообщении.

О произошедшем в полицию сообщила родственница малышей.

Следователи считают, что с конца мая родители 1997 и 1985 годов рождения, употребляя алкоголь, забросили уход за детьми из-за чего они оставались голодными и содержались с нарушением гигиены.

В больницу дети попали в тяжелом состоянии.

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