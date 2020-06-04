Краснодарский край продлил карантин по коронавирусу до 21 июня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил действие карантина по коронавирусу в регионе до 21 июня, сообщает портал «Юга.ру».

«Считаю необходимым согласиться и продлить карантин в Краснодарском крае до 21 июня. А дальше по динамике поймем, что необходимо делать», — сказал губернатор на совещании оперативного штаба.

Как пояснили на совещании кубанские медики, регион только недавно вышел на плато заболеваемости и снятие большинства мер по коронавирусу преждевременно.

Так, до 21 июня в регионе будет ограничено движение между муниципалитетами, закрыты торговые центры и кафе, запрещено бронирование гостиниц на побережье Черного и Азовского морей.

По последним данным, в регионе количество выявленных случаев коронавируса превышает 4 тыс. Выздоровели более 70% пациентов. За последние сутки медики зарегистрировали более 80 новых заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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