Более 470 дач в Подмосковье оказались подтоплены из-за паводков

Почти 500 дачных участков оказались подтоплены на территории пяти регионов Центрального федерального округа из-за дождевых паводков, из них около 470 находятся в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Калужской, Тульской, Ивановской, Рязанской, Московской областях и Москве подтопленными остаются 497 приусадебных участков, четыре низководных моста и два участка автомобильных дорог», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что большинство поврежденных домов находятся на территории Московской области — более 470.

Источник также отметил, что согласно прогнозам синоптиков, циклон продолжит оказывать негативное влияние на территории Липецкой, Тверской, Воронежской, Смоленской, Московской и Тульской областей.

Днем ранее сообщалось о 586 дачных участках, которые оставались подтоплены в ЦФО.

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