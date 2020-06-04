У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

У афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания его полицейскими в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота), была обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом свидетельствуют данные отчета о вскрытии тела, опубликованного на сайте бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота), передает ТАСС.

«Результаты анализов на COVID-19 оказались положительными по состоянию дел на 3 мая 2020 года», — указано в документе, подписанном главным судмедэкспертом округа Эндрю Бейкером.

При этом он не отметил, что инфекция могла способствовать смерти мужчины.

По данным бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин, 46-летний Флойд скончался от кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).

Независимые эксперты, нанятые семьей погибшего, установили, что смерть наступила в результате удушения.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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