Рейс с 365 пассажирами вылетел из Гуанчжоу в Россию

Вывозной рейс с 365 пассажирами вылетел в среду, 3 мая, из китайского Гуанчжоу в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Гуанчжоу Виктора Пашкова.

По его словам, среди пассажиров значатся 348 граждан России, 16 — Белоруссии и один — Казахстана.

Перед приземлением в Москве самолет совершит посадку во Владивостоке.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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