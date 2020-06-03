Суд продлил арест двух обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Суд продлил арест двух фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральный районный суд города Кемерово.

Речь идет о бывшем главе ГУМЧС по Кемеровской области Александре Мамонтове и бывшем главном государственном инспекторе Кемерово по пожарному надзору Григории Терентьеве.

Отмечается, что их обвиняют по статьям «Присвоение или растрата», «Халатность» и «Мошенничество».

Срок содержания под стражей обоим фигурантам продлен до 10 сентября 2020 года.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.

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