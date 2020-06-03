СК начал проверку по причине пожара в больнице Боткина в Петербурге

Следственный комитет России начал проверку по причине пожара в больнице имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге, где погиб один пациент. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего и гибели человека.

В ведомстве также отметили, что пожар был потушен силами персонала больницы.

Ранее сообщалось, что огонь в 11-м боксе (инфекционный гепатит) на втором этаже четырехэтажного корпуса был замечен около 06.00 мск. Как выяснилось, произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади 5 кв. м.

Причиной пожара стало курение.

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