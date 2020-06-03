В Красноярске обнаружили тело ребенка
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В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное управление МВД.
Отмечается, что труп был обнаружен в воде. В настоящее время на месте происшествия работают оперативники, устанавливается личность погибшего.
Ранее местная полиция сообщала, что во вторник вечером, 2 июня, в Ленинском районе Красноярска ушел из дома и не вернулся шестилетний мальчик.
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