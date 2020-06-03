В Забайкалье произошло землетрясение
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На территории Каларского района Забайкальского края был зафиксирован подземный толчок, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
По оперативным данным, землетрясение произошло в 4.13 мск.
Эпицентр находился в 15 км южнее Байкало-Амурской магистрали Транссиба, в 25 км юго-восточнее железнодорожной станции Куанда.
Магнитуда по формуле для Байкальского региона составила 3,5.
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