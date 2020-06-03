Одесситов призвали не купаться в Черном море

Власти Одессы призвали горожан отказаться от купания в Черном море из-за грязной воды. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

По данным ведомства, 25–26 мая специалисты лаборатории взяли пробы воды из Черного моря. Экспертиза показала, что вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям.

В связи с этим, в целях профилактики заболеваний, которые передаются водным путем, в главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области призвали граждан воздержаться от купания в Черном море до особого распоряжения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ослабление карантина: будет ли на Черном море пляжный сезон