Одесситов призвали не купаться в Черном море
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Власти Одессы призвали горожан отказаться от купания в Черном море из-за грязной воды. Об этом сообщается на сайте местной администрации.
По данным ведомства, 25–26 мая специалисты лаборатории взяли пробы воды из Черного моря. Экспертиза показала, что вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям.
В связи с этим, в целях профилактики заболеваний, которые передаются водным путем, в главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области призвали граждан воздержаться от купания в Черном море до особого распоряжения.
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