Названы сроки окончания испытаний в России вакцины от COVID на людях

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

По словам начальника 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России Сергея Борисевича, на сегодняшний день уже завершены доклинические исследования образца вакцины против COVID-19. Доказана безопасность препарата и его защитная эффективность.

Борисевич уточнил, что в рамках доклинических исследований были проведены исследования на обезьянах и хомяках.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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