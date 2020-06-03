Испания намерена запретить одноразовую пластиковую посуду

Власти Испании планируют использование одноразовой пластиковой посуды с 2021 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера правительства, министра экологического перехода Тересу Рибера.

2 июня Совет министров одобрил соответствующий законопроект об отходах, который теперь должен рассмотреть конгресс депутатов.

Данный законопроект предусматривает также введение дополнительного налога на пластиковые одноразовые изделия с 2023 года.

Таким образом, испанские власти рассчитывают на то, что к 2026 году продажа пластика в стране упадет на 50% по сравнению с 2022 годом, а к 2030 году — на 70%.

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