Защищавший ресторан хозяин в США ответил на слова о «русской мафии»

Хозяин русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян прокомментировал характеристику «русская мафия», звучащую в его адрес, передает РИА «Новости».

Газарян рассказал, что обращает подобные обвинения в шутку. По его словам, в США любят эту фразу и употребляют ее в отношении большого скопления людей. Слово «мафия» уже не имеет истинного значения в обиходе американцев.

По словам Газаряна, грабители с уважением относятся к тому, что он выстроил оборону ресторана.

«Среди них самих есть такое понятие: мы идем грабить, ты защищаешься — ну и молодец, у тебя меньше шансов, что мы тебя ограбим. Ребята многие проходили, кивали головой, дескать, ну молодцы, делаете что-то», — рассказал он.

Газарян также отметил, что не понимает владельцев бизнеса, которые не борются за его спасение. Он считает, что, если человек любит свое дело, то он будет его защищать.

Охранять свою собственность с оружием в руках — «вопрос принципа», подчеркнул Газарян.

«Если видно, что полицейские не могут сделать свое дело, то ты имеешь право защищать свою собственность. Мы вышли и показали свое право, и никто нам не посмел ничего сказать. Будем надеяться, что так будет и дальше», — добавил бизнесмен.

Ранее в соцсетях появился снимок, на котором видно, как мужчины выстроились перед рестораном, защищая его от погромщиков. Фотографию сопровождала подпись: «Русская мафия в полном составе обороняется».

На снимке оказался запечатлен владелец ресторана русской кухни «Пушкин» Айк Газарян. Он собрал друзей и организовал вооруженную защиту заведения от протестующих мародеров.

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