В Москве от коронавируса скончался еще 61 пациент
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В Москве от нового типа коронавируса COVID-19 скончался еще 61 пациент. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба.
Общее число летальных исходов за время пандемии возросло в столице до 2 685 человек.
Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительный результат анализов на коронавирус.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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