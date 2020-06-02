В Москве от коронавируса скончался еще 61 пациент

В Москве от нового типа коронавируса COVID-19 скончался еще 61 пациент. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Общее число летальных исходов за время пандемии возросло в столице до 2 685 человек.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительный результат анализов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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