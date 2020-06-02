На портале с графиком отключения горячей воды в Москве произошел сбой

На московском портале с графиком отключения горячей воды произошел сбой. Об этом сообщается на сайте ПАО «МОЭК».

«На сайте «МОЭК Онлайн» вследствие большого количества единовременных обращений наблюдаются временные затруднения с доступом. ПАО «МОЭК» в связи с этим дополнительно развернуло аналогичный сервис на сайте www.moek.ru.», — говорится в заявлении компании.

Ранее стало известно, что «МОЭК» запустил специальный портал, где москвичи могут узнать расписание отключение горячей воды. Чтобы узнать сроки работ, необходимо просто вбить адрес дома, после чего откроется соответствующее расписание. В этом году период ограничения горячего водоснабжения на время профилактических работ начнется с 1 июля.

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