В России выработают новые требования к общежитиям вузов
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Министерство науки и высшего образования России выработает новые требования к университетским общежитиям в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире программы «Право на справедливость» на Первом канале сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
По его словам, по данному вопросу создадут рабочую группу.
«Мы должны проанализировать тот опыт, который получили, и выработать новые форматы, новые протоколы деятельности», — сказал Фальков.
Он отметил, что требования к общежитиям с учетом того, какие рекомендации даст министерству Роспотребнадзор, с учетом лучших российских практик будут выработаны к 1 сентября этого года.
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