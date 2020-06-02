Косачев заявил об общенациональном характере ситуации с протестами в США

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал ситуацию с беспорядками в США, которые начались на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от действий полиции. Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

Он отметил, что Россия будет «поддерживать» и «сочувствовать» США, не прибегая к делению «на «наших» и «не наших».

«Ваша беда общенациональна, она не делится по партиям, расам, национальностям и сословиям. Кто бы что ни хотел на это счет задвинуть», — написал Косачев.

Парламентарий добавил, что заявления российского МИД по ситуации в США являются «безупречными», поскольку выражают «обеспокоенность судьбами людей», в том числе и журналистов, которые подвергаются избиениям и унижениям.

По его мнению, слова ведомства являются «зеркалом» проявляемой в адрес России реакции со стороны «мнимых «озабоченных».

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