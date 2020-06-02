На Украине сочли незаконным задержание пьяного военного на границе с Крымом

На Украине прокомментировали инцидент с задержанием пьяного военного при незаконном пересечении российско-украинской границы в Крыму. Об этом в Facebook написало командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В командовании инцидент назвали «исчезновением», а также отметили, что продолжают выяснять детали произошедшего.

Кроме того, в публикации заявили, что данные о том, что задержанный военных находился в состоянии алкогольного опьянения, являются ложными.

В командовании подчеркнули, что считают задержание «незаконным», а также уточнили, что предпринимают действия по возвращению украинского военного домой.

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