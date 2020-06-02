В МИД РФ заявили об ухудшении ситуации с правами СМИ в США

В Министерстве иностранных дел России констатировали, что ситуация с правами СМИ в США с каждым днем «ухудшается». Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты заявили, что требуют от американских властей «незамедлительно принять меры по недопущению того, чтобы журналисты становились объектами полицейского произвола».

Ранее сообщалось, что полиция в Вашингтоне обстреляла продюсера Sputnik Николь Руссел резиновыми пулями во время того, когда она освещала протест у Белого дома 1 июня.

В российском МИДе также попросили профильные международные структуры и правозащитные неправительственные организации отреагировать на данный инцидент.

Беспорядки и массовые протесты в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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