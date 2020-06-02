Турция заявила о совместной с Россией разработке вакцины от COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о сотрудничестве страны с Россией в вопросе разработки вакцины от коронавируса нового типа COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter.

Соответствующее заявление Коджа сделал после переговоров с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

Он также заявил, что российский министр отметил эффективность применяемого в Турции лечения от коронавирусной инфекции.

Коджа заключил, что в рамках переговоров министры пришли к решению по совместной разработке Россией и Турцией вакцины от COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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