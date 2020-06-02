Глава Минздрава Северной Осетии вылечился от COVID-19

Глава Минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев выздоровел после коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В Минздраве республики отметили, что Гогичаев уже вернулся к своей работе.

По последним данным, в России зарегистрировано 423,7 тыс. случаев COVID-19, из них 5037 – с летальным исходом. При этом число вылечившихся возросло до 186,9 тыс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава минздрава Северной Осетии заразился коронавирусом

— В Северной Осетии умер первый врач с коронавирусом

— «Коронавирус выдыхается»: когда пандемия отпустит Россию