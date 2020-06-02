Опубликовано видео задержания пьяного украинского военного на границе с Крымом

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео с моментом задержания пьяного украинского военного, который нарушил российско-украинскую границу. Об этом сообщает РИА «Новости».

На кадрах видно, как мужчина идет вдоль железнодорожных путей с поднятыми руками. Спустя время мужчина садится на рельсы.

После этого к нему подходят сотрудники пограничной службы, которые затем проводят задержание украинского военного.

Ранее военнослужащий ВСУ Добринский Е.В. был задержан крымскими пограничниками за незаконное пересечение границы.

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