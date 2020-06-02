Захарова назвала число пострадавших от действий полиции США журналистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что от действий американской полиции во время освещения беспорядков в США пострадали более ста американских и зарубежных журналистов. Об этом она написала в своем Facebook.

Дипломат указала, что сегодня в графике госсекретаря США Майка Помпео указана встреча с «выжившими в ходе событий на площади Тяньаньмэнь». По словам Захаровой, «за окном госдеповского кабинета в Вашингтоне» наблюдается «бойня между полицейскими и протестующими, которым есть что рассказать о выживании на площадях», однако международное лицемерие никто не отменял».

«Интересно, он расскажет гостям о достижениях США в сфере защиты прав человека? Наверное, похвастается новинкой в этом деле — обстрелом иностранных корреспондентов резиновыми пулями и распылением им в лицо слезоточивых аэрозолей», — написала Захарова.

По ее мнению, Помпео «есть чем гордиться», поскольку более 100 зарубежных и американских журналистов «пострадали от насилия» со стороны сотрудников правоохранительных органов.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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