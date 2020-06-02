МВД просит установить надзор над осужденной за попытку примкнуть к ИГ* студенткой МГУ

Суд Москвы рассмотрит требование о постановлении административного надзора над освобожденной по УДО пытавшейся примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)* Варварой Карауловой. Об этом сообщает ТАСС.

Так, ее адвокат Сергей Бадамшин отметил, что рассмотрение назначено на 4 июля Кунцевским судом.

Он также добавил, что сторона Карауловой не получала копию соответствующего иска, что, по его словам, является нарушением.

Административный надзор предлагается установить длительностью до 27 апреля 2029 года. Кроме того, МВД также просит ограничить передвижение Карауловой вне дома в период с 22.00 по 6.00 мск, если это не связано с рабочей деятельностью.

Караулова, будучи студенткой МГУ, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ (организация запрещена в России). Затем в 2016 году она была осуждена на 4,5 года колонии.

В ноябре 2018 года Караулова обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой поддержать ходатайство о ее УДО, на что Москалькова согласилась. В 2019 году Караулова была освобождена.

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