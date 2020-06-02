Отключение горячей воды в Москве начнется с 1 июля

Пресс-служба Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) рассказала, что отключение горячей воды в столице начнется с 1 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

В МОЭК уточнили, что жители Москвы могут ознакомиться с графиком отключения воды на сайте МОЭК, а также на портале мэрии города.

В компании отметили, что если пользователь не может найти информацию по своей улице и своему дому, то работы по данному адресу осуществляются другой организацией.

Отключение горячего водоснабжения проводится в качестве профилактики работы сетей и оборудования системы теплоснабжения Москвы. В МОЭК добавили, что график проведения отключения воды был скорректирован в связи с пандемией коронавируса.