Синоптики рассказали, когда в Москве наступит настоящее лето

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в столице наступит летняя погода. Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, уже в четверг в Москве потеплеет до +20°C градусов, но из-за изменений циркуляции воздуха в городе могут быть небольшие грозы. При этом синоптик указал, что уже в субботу повышение температуры ожидается в районе +22°C...+24°C, а в воскресенье — +23°C ...+25°C.

«В выходные придет настоящее лето», — отметил Вильфанд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве 2 июня ожидается дождливая и ветреная погода