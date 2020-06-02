Захватчик банка в Москве попросил прощения у Бузовой

Обвиняемый в захвате заложников в московском отделении Альфа-Банка Алексей Барышников попросил у певицы Ольги Бузовой прощения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Максима Кичигина.

Кроме того, Барышников, по словам Кичигина, обратился к работникам банка и также принес им свои извинения.

Адвокат отметил, что Барышников настаивал на том, что не против назначенной ему меры пресечения в виде ареста.

Кичигин добавил, что захватчик также в ближайшее время пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

23 мая Барышников удерживал в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожал взрывом. При этом он требовал привезти к нему телеведущую Ольгу Бузову.

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