Захватчик банка в Москве попросил прощения у Бузовой
Обвиняемый в захвате заложников в московском отделении Альфа-Банка Алексей Барышников попросил у певицы Ольги Бузовой прощения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Максима Кичигина.
Кроме того, Барышников, по словам Кичигина, обратился к работникам банка и также принес им свои извинения.
Адвокат отметил, что Барышников настаивал на том, что не против назначенной ему меры пресечения в виде ареста.
Кичигин добавил, что захватчик также в ближайшее время пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
23 мая Барышников удерживал в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожал взрывом. При этом он требовал привезти к нему телеведущую Ольгу Бузову.
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