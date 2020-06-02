Число подтопленных участков в Подмосковье сократилось

Количество подмосковных приусадебных участков, подтопленных в результате обильных дождей, сократилось, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Московской области.

На данный момент в регионе подтоплены 265 приусадебных участков, 12 дачных домов и один мост, а также размыт один участок дороги, заявили в МЧС. Отмечается, что ранее сообщалось о 342 подтопленных приусадебных участках.

Подтопления в Подмосковье вызваны сильными дождями 30 и 31 мая, предупреждение МЧС об угрозе быстрых паводков действует до 5 июня.

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