Число подтопленных участков в Подмосковье сократилось
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Количество подмосковных приусадебных участков, подтопленных в результате обильных дождей, сократилось, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Московской области.
На данный момент в регионе подтоплены 265 приусадебных участков, 12 дачных домов и один мост, а также размыт один участок дороги, заявили в МЧС. Отмечается, что ранее сообщалось о 342 подтопленных приусадебных участках.
Подтопления в Подмосковье вызваны сильными дождями 30 и 31 мая, предупреждение МЧС об угрозе быстрых паводков действует до 5 июня.
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