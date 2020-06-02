В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,4
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В Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный институт физики Земли.
Отмечается, что землетрясение произошло в 14.12 мск в румынском уезде Бузэу.
Очаг подземного толчка залегал на глубине 99 км.
Данные о жертвах и разрушениях не поступали.
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