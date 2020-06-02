Вильфанд пообещал москвичам скорое возвращение летнего тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется лето. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, прохладная и дождливая погода длится в Москве с 16-17 мая и «кажется нескончаемой».

«Но хочу обрадовать жителей Москвы и центра европейской территории России: осталось день простоять и ночь продержаться. В четверг во второй половине дня начнутся изменения», — заявил Вильфанд.

По его словам, 4 июня ко второй половине дня атмосферное давление начнет подрастать, и из-за туч появится солнце. Температура поднимется до +20-21°C, местами возможны грозы.

В пятницу, 5 мая, сохранится такая же температура. В субботу столбик термометра поднимется до +19-24°C, в воскресенье – до +23-25°C. На выходных будет яркое солнце, возможны теплые летние кратковременные дожди.

На сегодняшний день температурный фон Москвы больше соответствует концу апреля – началу мая.

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