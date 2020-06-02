В России потушили еще 35 пожаров в лесах

За прошедшие сутки в России были ликвидированы 35 лесных пожаров на площади 3 809 га. Об этом говорится в пресс-релизе «Авиалесоохраны», поступившем в «Газету.Ru».

По состоянию на 00.00 мск 2 июня, в стране действовали 11 пожаров на площади около 9 тысяч га. В частности, три пожара зафиксировано в Хабаровском крае (790 га), один в Иркутской области на площади 2 700 га.

Отмечается, что в тушении возгораний участвуют 631 человек и 134 единицы специальной техники.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах России. Режим ЧС введен в трех регионах: Тыве, Забайкальской крае и в 1 м. районе Иркутской области.

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