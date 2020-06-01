В Москве проводится около 35 тысяч тестов на антитела к COVID-19 в сутки

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о проведении тестов на антитела к новому типу коронавируса COVID-19 в столице. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что в сутки проводится около 35 тысяч тестов.

Кроме того, заместитель мэра добавила, что в Москве также проводятся ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию. Ракова заключила, что по подсчетам властей, всего в Москве ежедневно проводится около 85 тысяч тестов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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