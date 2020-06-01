Прокуратура проверит обстоятельства обрушения моста под Мурманском

Прокуратура начала проверку по факту обрушения железнодорожного моста на перегоне станций Выходной - Кола Мурманской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, органы проверят порядок соблюдения закона в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного моста.

В ведомстве добавили, что в ходе проверки будут оценены действия должностных лиц железной дороги, а также соблюдение технических действий по содержанию и обслуживанию моста.

В прокуратуре добавили, что ремонтные работы моста, который был построен в 1930 году, проводились в 2014 году.

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