Прокуратура проверит обстоятельства обрушения моста под Мурманском
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Прокуратура начала проверку по факту обрушения железнодорожного моста на перегоне станций Выходной - Кола Мурманской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, органы проверят порядок соблюдения закона в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного моста.
В ведомстве добавили, что в ходе проверки будут оценены действия должностных лиц железной дороги, а также соблюдение технических действий по содержанию и обслуживанию моста.
В прокуратуре добавили, что ремонтные работы моста, который был построен в 1930 году, проводились в 2014 году.
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