В Миннеаполисе на протестах задержали больше 480 человек

Во время протестов в американском Миннеаполисе, которые начались из-за убийства полицейскими американца Джорджа Флойда, число задержанных возросло до 481. Об этом сообщило управление общественной безопасности штата Миннесота на своей странице в Twitter.

Так, с воскресенья, 31 мая, и до утра понедельника задержали 276 человек. Всего с момента учреждения межведомственного командного центра 30 мая задержали 481 гражданина.

Кроме того, в общее число задержанных входят 150 человек, которые нарушили комендантский час.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании один из полицейских встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в ряде городов США. В Вашингтоне с 23.00 по местному времени (6.00 мск понедельника) был объявлен комендантский час.

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