Роспотребнадзор внес коррективы в рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор доработал и обновил рекомендации по работе предприятий общепита в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
Так, ведомство внесло изменения в пункт о расстоянии между столиками. Теперь оно должно составлять не один метр, а полтора.
Кроме того, большое внимание уделено профилактическим и дезинфекционным мероприятиям. Сотрудникам кафе и ресторанов перед началом смены будут обязательно измерять температуру. Также работники должны быть обеспечены достаточным запасом антисептиков и масок с учетом того, что их необходимо менять каждые 2-3 часа.
Отправлять в утиль одноразовые маски теперь будут централизованно, предварительно собирая и упаковывая их в два полиэтиленовых пакета.
Уточняется, что заведения общепита возобновят работу по решению глав регионов и врачей.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе лагерей для детей
— Роспотребнадзор и Минкульт рассказали о работе кинотеатров во время пандемии