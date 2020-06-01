Роспотребнадзор внес коррективы в рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор доработал и обновил рекомендации по работе предприятий общепита в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Так, ведомство внесло изменения в пункт о расстоянии между столиками. Теперь оно должно составлять не один метр, а полтора.

Кроме того, большое внимание уделено профилактическим и дезинфекционным мероприятиям. Сотрудникам кафе и ресторанов перед началом смены будут обязательно измерять температуру. Также работники должны быть обеспечены достаточным запасом антисептиков и масок с учетом того, что их необходимо менять каждые 2-3 часа.

Отправлять в утиль одноразовые маски теперь будут централизованно, предварительно собирая и упаковывая их в два полиэтиленовых пакета.

Уточняется, что заведения общепита возобновят работу по решению глав регионов и врачей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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