В Кремле еще не принимали решение об открытии границ для иностранцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев накануне парада Победы, который пройдет 24 мая, не принималось, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось», — сказал он.

При этом Песков отметил, что режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты, тем более на высшем уровне.

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