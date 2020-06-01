Яна Чурикова увидела неожиданный плюс в дистанционном обучении школьников

Переход на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса помог наладить взаимопонимание между родителями и учителями. Об этом «Газете.Ru» рассказала телеведущая, директор MTV Russia и сопредседатель Российского движения школьников (РДШ) Яна Чурикова.

По ее словам, в последние годы многие родители чувствовали свою «власть» над педагогами и пользовались этим.

«В последнее время родители, на мой взгляд, почувствовали особую власть над учителями. Я очень рада, что этот тренд сейчас изменился. Когда я училась в школе, родители посматривали на учителей снизу вверх, а тенденция последних лет: я родитель – как я сказал, так и будет. Мне всегда казались опасными обе эти крайности», — пояснила Чурикова.

Переход на дистанционное обучение вынудил родителей самостоятельно контролировать процесс обучения своих детей.

«За последние пару месяцев многие родители, я уверена, почувствовали, что к профессии педагога следует относиться по-другому. Когда они сами оказались на месте человека, вынужденного контролировать процесс обучения. Я уверена, что самоизоляция и карантин способствовали лучшему пониманию между родителями и педагогами», — заключила телеведущая.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии школы заработают в новом режиме: будет изменено расписание занятий, а дети из разных классов не смогут общаться на переменах.