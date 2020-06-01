СК завел уголовное дело после исчезновения ребенка в Крыму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после исчезновения шестилетней девочки в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК.

Отмечается, что информация о пропаже ребенка поступила в ГУ МЧС по региону в 00.40, в понедельника, 1 июня.

«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетнего ребенка в Ленинском районе (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 31 мая девочка вместе с отцом и его знакомыми ушла на рыбалку. В ходе распития алкогольных напитков мужчины оставили ребенка без присмотра, в результате чего он пропал. В правоохранительные органы об исчезновении девочки сообщила ее бабушка.

В настоящее время правоохранители и волонтеры «Лиза Алерт» ищут ребенка.

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