В Лондоне задержали 23 демонстранта в ходе акции в память о погибшем в США Флойде

В Лондоне сотрудники полиции задержали 23 участника акции в память о погибшем после задержания полицией афроамериканце Джордже Флойде. Об этом сообщается на странице полицейского управления города в Twitter.

Отмечается, что демонстранты задержаны за различные правонарушения.

В настоящее время все они находятся под стражей.

25 мая сотрудники полиции в американском Миннеаполисе задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании один из полицейских встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в ряде городов США.

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