Более 70 россиян вернулись из Нью-Йорка в Екатеринбург

Вывозной рейс из Нью-Йорка доставил в Екатеринбург 74 россиянина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб Свердловской области.

В Екатеринбурге остались 23 человека, они будут помещены в обсерватор на две недели для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, указано в сообщении. Отмечается, что остальные пассажиры отправились в регионы постоянного проживания.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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