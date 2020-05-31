Около 185% месячной нормы осадков выпало в Москве с пятницы

За неполные трое суток в Москве выпало около 185% месячной нормы осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные столичного метеобюро с главной метеостанции города на ВДНХ.

С пятницы на столицу обрушилось 95 мм осадков при месячной норме для мая в 51 мм, отметили в метеобюро.

Ранее Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по Москве и Подмосковью. В столичном регионе до конца воскресенья сохранятся сильные дожди, в отдельных районах грозы. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. По предварительным расчетам, прирост осадков в Москве за минувшую ночь составил 11 мм, за последние двое суток — 72 мм. При этом месячная норма осадков для мая в столице составляет 51 мм.

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