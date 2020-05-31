Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о связи течения коронавирусной инфекции со свертываемостью крови. Соответствующее заявление она сделала в эфире «России 24».
Она уточнила, что данные о воздействии COVID-19 на организм человека были получены около месяца назад.
«Стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее», — отметила Попова.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что новый тип коронавируса до сих пор остается исследованным не до конца, а также напомнила о первоначальном выводе, что COVID является «истинной пневмонией».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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