Впервые с начала марта папа римский обратился к верующим из окна Апостольского дворца

Впервые с начала марта, когда в Ватикане были введены чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса, папа римский Франциск обратился к верующим с традиционной проповедью из окна Апостольского дворца в Ватикане, передает Vatican News.

В последний раз понтифик совершил эту церемонию в традиционном формате 1 марта. После этого он обращался к католикам через прямую трансляцию в интернете.

Во время молитвы папа Франциск поблагодарил всех, кто заботится о ближних во время пандемии, а также предложил вознести особую молитву за всех медицинских работников и волонтеров, которые отдали свои жизни, спасая людей от коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.