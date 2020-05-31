Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на Курилах

Пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 2 км над уровнем моря», — говорится в сообщении института.

Специалисты также заявили, что столб пепла в настоящее время растянуло ветром на 5 км к востоку. Для вулкана установлен «угрожающий» уровень авиационной опасности.

Последний раз в Северо-Курильске пепел выпадал сутки назад. Местные жители в соцсетях выложили видео и фотографии покрытых чёрным налётом машин и дорог. Активизировался Эбеко в октябре 2016 года.

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